Gov’Athon 2024 : "Le plus grand combat pour les prochains mois est celui de l'assainissement de notre administration" (Ousmane Sonko)

À l'occasion de la première édition du concours inter-universitaire pour les étudiants qui se tient ce lundi au CICAD, le chef du gouvernement qui a pris part à cette cérémonie, est revenu sur les intentions de l'État pour booster davantage l'administration sénégalaise. "Je puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois est celui de l'assainissement de notre administration qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l'usager", a déclaré M. Sonko.



Poursuivant, le PM de renchérir : "C'est lié certainement à la formation à la base, à la pratique de l'administration encore cantonale où l'usager est considéré comme redevable alors qu'on parle de services à l'usager. Il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen". "C'est lié également au manque de corrélation entre l'objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui", a-t-il conclu...