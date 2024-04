Gouvernement d'attaque : Près de 5 passations de service au lendemain de la Korité...

On avait l’habitude de plonger dans du folklore avec les passations de service avec l’ancien régime. Griots de famille, militants et proches rendaient pénible le travail des journalistes lors des cérémonies de ce genre. Cependant avec ce nouveau régime pas de griots ni de militants. Et les cérémonies se sont déroulées dans une atmosphère sobre, sans tambour ni trompette.