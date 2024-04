Gouvernement Sonko: Le PR Bassirou Diomaye Faye va tenir son 1er Conseil des Ministres, ce mardi

A peine, le premier gouvernement du Premier Ministre Ousmane Sonko formé, ce vendredi 5 avril 2024 et la passation de service effectuée, ce lundi 8 avril, un Conseil des Ministres va se tenir, demain mardi au Palais de la République. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tenir sa première réunion avec les membres de son gouvernement, communément appelée Conseil des Ministres, ce mardi 9 avril 2024, renseigne notre source. En effet, le Conseil des Ministres est présidé par le Président de la République. Il réunit le Premier Ministre, les ministres en plein exercice et les ministres de rang inférieur ( Ministres délégués et les secrétaires d'Etat). Un communiqué sera rédigé à la fin, par le Porte parole du Gouvernement qui informe des décisions et autres mesures prises lors de cette réunion. Au Sénégal, le Conseil des Ministres se tient d'habitude chaque mercredi, sauf à des cas d'exception où il peut se tenir un autre jour. Ce premier mercredi après la formation du nouveau gouvernement pourrait coïncider avec la Fête de Korité au Sénégal. Ce serait une des raisons pour laquelle le Conseil des ministres a été décalé d'un jour.