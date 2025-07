Gouvernance judiciaire : Les ambitions de la Lettre de Politique Sectorielle de la Justice (LPSJ) 2025-2029

Le secteur de la justice au Sénégal vise à moderniser le service public tout en garantissant les droits fondamentaux et l'État de droit. La Lettre de Politique Sectorielle de la Justice (LPSJ) 2025-2029, adossée à la stratégie nationale de développement du Sénégal, s'engage pour « une justice accessible, humaine, performante et moderne, au service d'un Sénégal juste et prospère ».



Cette vision s'articule autour de l'intégrité, la transparence, l'honnêteté et l'équité, garantissant une justice impartiale pour tous. Elle promeut également le professionnalisme (excellence et rigueur) et l'engagement au service de la justice.



Des programmes ambitieux et des budgets dédiés

La LPSJ 2025-2029 est structurée autour de plusieurs programmes phares, avec des budgets alloués pour des transformations concrètes :



1. Programme de justice judiciaire : 145,13 milliards de francs CFA

Ce volet vise à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et à renforcer l'efficacité des juridictions. Il inclut des réformes majeures comme celle du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM), ainsi que la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale pour mieux protéger les droits des justiciables.



Les projets identifiés sont :



La plateforme numérique intégrée de gestion du casier judiciaire national.

La transformation digitale des juridictions judiciaires.

Le déploiement des maisons de la justice et des centres de médiation de proximité pour une justice de proximité.

L'amélioration de l'accès aux services de la justice.

La numérisation des procédures et la mise en place d'un Système intégré de Gestion des Affaires Judiciaires (SIGAJ) permettront d'accélérer les délais de traitement et d'améliorer l'accès aux décisions judiciaires.



2. Éducation surveillée et protection judiciaire de l'enfant : 24,66 milliards de francs CFA

Ce programme cible l'amélioration de la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi et des enfants vulnérables. Il prévoit :



La modernisation des centres d'éducation surveillée.

Le renforcement de la prise en charge psychosociale des enfants.

La réforme du cadre législatif pour adapter la justice des mineurs aux nouvelles formes de vulnérabilité.

La formation spécialisée des magistrats et des travailleurs sociaux sera intensifiée pour garantir un traitement adapté et conforme aux normes internationales.



3. Administration pénitentiaire et réinsertion sociale : 148,5 milliards de francs CFA

Ce programme porte l'ambition d'améliorer les conditions de détention et de renforcer les dispositifs de réhabilitation des détenus. Il se décline en :



Construction et modernisation des infrastructures carcérales selon les standards internationaux.

Amélioration de l'accès aux soins, à l'éducation et à la formation professionnelle en milieu pénitentiaire.

Développement d'ateliers de formation et un meilleur accompagnement post-carcéral pour favoriser la réinsertion socio-économique et réduire la récidive.

Le projet prioritaire est la préparation à la réinsertion sociale et l'accompagnement post-carcéral.



4. Programme Bonne Gouvernance et Droits Humains : 16,7 milliards de francs CFA

Ce programme vise à renforcer la transparence et l'intégrité du système judiciaire. Il prévoit notamment :



Le renforcement du cadre législatif pour protéger les lanceurs d'alerte, les défenseurs des droits humains et les journalistes.

L'amélioration de l'accès du public aux décisions judiciaires grâce au développement de plateformes numériques interactives.

La mise en place de mécanismes d'évaluation de la performance judiciaire.

Le projet prioritaire est la promotion de la culture de reddition des comptes et le renforcement de la compétence des corps de contrôle.



5. Programme Pilotage, coordination et gestion administrative : 220,21 milliards de francs CFA

Ce programme constitue le socle de la mise en œuvre des réformes. Il vise à :



Renforcer la modernisation des outils de gestion.

Assurer la formation continue des agents du ministère.

Mettre en place un système efficace de suivi-évaluation des politiques publiques.

Accélérer la digitalisation des services administratifs via le Schéma Directeur Numérique de la Justice, incluant la dématérialisation des procédures et la gestion informatisée des affaires.

L'optimisation des ressources humaines et financières garantira une allocation efficace des moyens. Le projet prioritaire est la construction et la réhabilitation des infrastructures judiciaires.



Le Secrétariat général est l'épine dorsale de la coordination stratégique, supervisant la planification, le suivi et l'évaluation des réformes. La Cellule des Études, de la Planification et du Suivi-Évaluation joue un rôle central dans la transformation des priorités stratégiques en actions opérationnelles.