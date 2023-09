Gianni Infantino suite au tremblement de terre au Maroc : « Je suis choqué et attristé… »

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé toute sa compassion au peuple marocain suite à la tragédie lie au tremblement qui a frappé le Maroc la nuit dernière du vendredi au samedi. Avec un bilan provisoire qui fait état de plus de 1000 morts des centaines de blessés graves, le dirigeant du football mondial a réagi en ces termes :



« Je suis choqué et attristé par la nouvelle du terrible tremblement de terre qui s'est produit la nuit dernière au Maroc, un pays qui nous a si chaleureusement accueillis pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en début d'année. Toutes les pensées de l’ensemble de la FIFA vont aux personnes touchées, et je présente mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes » a-t-il prié.