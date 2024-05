Ghana : À seulement un an, Ace-Liam Nana Sam Ankrah, fait son entrée dans le Guinness World Records

Un petit enfant d'à peine un an et 152 jours en provenance du Ghana, a été reconnu par le Guinness World Records comme le plus jeune peintre masculin du monde.



Ace-Liam a étonné le monde de l'art par son talent. Sa mère, Chantelle Kuukua Eghan, elle-même artiste, a découvert son don alors qu'il n'avait que six mois. Le travail d'Ace-Liam, caractérisé par ses couleurs vives et ses abstraits dynamiques, a été présenté lors d'une exposition à Accra, où il a vendu neuf pièces sur dix et a même reçu une commande de la Première Dame.