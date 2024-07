Gestion des données spatiales : SEN NUM SA s’investit pour l’inter opérabilité des données géomatiques

Le GICC (Groupe interinstitutionnel de coordination et de concertation en Géomatique) lance avec l’appui de l’Ambassade de France au Sénégal, la « Communauté GéoSénégal », un cadre approprié pour tous les acteurs afin de travailler sur des orientations claires dans la gestion des données spatiales du Sénégal.



C’est une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet « Sen Spatial » et vise à soutenir le développement de l’écosystème géomatique du Sénégal.







C’est un moment important pour la communauté geomatique car permettant de rassembler tous les acteurs autour d’un sujet qui est fondamental, la maîtrise de l’exploitation des données geomatiques. En effet, Sénégal regorge de données au niveau spatial. Fort de ce constat, le directeur général de Sénégal Numérique SA, Isidor Diouf estime qu’il est temps que les acteurs se réunissent pour voir comment utiliser au mieux ces données. C’est dans ce sens que l’appui de l’ambassade de France revêt toute son importance. Il faut dès lors, voir comment les propriétaires de données aussi bien dans le domaine du climat, de la topographie et du foncier, peuvent se retrouver dans un cadre d’interaction pour agir de façon performante pour utiliser et mettre à disposition des données » a déclaré le DG de SENUM SA à l’occasion du lancement de la communauté Géomatique au Sénégal.







En tant que directeur général de Sénégal Numérique SA, il compte s’investir entièrement pour que ces données puissent être inter opérées. Au niveau de SENUM SA, il sera question de coordination et de mise en œuvre des aspects techniques et en relation avec tous les acteurs de l’écosystème.