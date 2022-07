Geste de "courtoisie" : Quand Mimi Touré sert le repas aux membres de sa délégation!

En effet, après les pas de danse à Richard Toll, la tête de liste nationale de la coalition BBY, Aminata Touré, s'est fait remarquer par son comportement exemplaire. À Kédougou ce matin, Aminata Touré a marqué une pause dans un hôtel de la place où elle a servi à manger aux membres de sa délégation.

À l'intérieur de la grande salle qui sert de restauration de l'hôtel, où est dressée une dizaine de tables à manger, écumoire à la main droite et assiette à la main gauche, Aminata Touré a servi à manger aux membres de sa délégation parmi lesquels on peut citer l'avocat Me El Hadj Diouf, le ministre du travail Samba Sy, l'ancien maire de Thiès Talla Sylla, le député Alioune Dia, entre autres...