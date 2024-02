Publication d’ouvrage : Mankeur Ndiaye fait le point de sa mission en Centrafrique

L’ancien ministre des Affaires Etrangères du Sénégal est revenu sur sa mission au sein de ce dit ministère. A la tête de la diplomatie sénégalaise durant cinq ans, Mankeur Ndiaye a présenté deux ouvrages dont le second lui a permis de présenter sa politique étrangère.







Ce second livre est le recueil de discours à l’ONU. Il a dirigé la mission des Nations Unies pour la Centrafrique pendant 3 ans. Il s’est donné la prérogative de cumuler les discours qu’il a lu aux Nations Unies pour faire le point. « La seconde partie c’est le cumul des discours que j’ai prononcé comme représentant spécial des Nations Unis en Centrafrique. J’ai dû me soumettre aux conseils de sécurité neuf fois. C’est pourquoi j’ai recueilli les principaux discours qui pourraient permettre à tous ceux qui s’intéressent à la situation en Centrafrique de savoir ce qui se passe dans ce pays » fait-il savoir.