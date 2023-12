Gendarmerie nationale / LGI : Oumar Youm a inauguré 4 immeubles R+3 et un centre de santé.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Sénégal, le ministre des forces armées, en compagnie du Général de corps d'armée Moussa Fall, a inauguré ce jeudi 7 Décembre quatre (4) bâtiments d’hébergement et un centre de santé à la caserne Général Waly Faye, siège de la légion d’intervention de la gendarmerie (LGI) situé à Mbao.



Selon le ministre Oumar Youm, ces infrastructures, composées de quatre 4 immeubles R+3 peuvent accueillir 16 escadrons, au moins 2.000 hommes, en plus du centre de santé doté d’équipements de qualité et de conditions d’accueil et de prise en charge aux normes. "La réalisation de ces infrastructures est en droite ligne de la politique de montée en puissance de la défense et de sécurité du Sénégal.



L’inauguration de ces infrastructures montre que la Gendarmerie nationale est en train de réussir sa transformation pour mieux réussir à maintenir les conditions opérationnelles de ses hommes et femmes qui se trouvent à la gendarmerie", a fait savoir le ministre des forces armées, attestant que ces logements permettent également, d'améliorer la disponibilité et la permanence dans la réactivité, continuant justement d'améliorer les conditions de travail des forces de l'ordre.