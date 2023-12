Gaza: reprise des combats entre Israël et le Hamas après une semaine de trêve

La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a expiré vendredi matin, et les combats ont repris entre les belligérants, selon des journalistes de l'AFP sur place.



La trêve a expiré à 7h00 heure locale (5h00 GMT). L'armé israélienne a indiqué dans un communiqué avoir "repris le combat contre l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza", alors que les sirènes d'alerte à la roquette retentissaient dans plusieurs localités israéliennes proches de ce territoire. A Gaza ville, un journaliste de l'AFP a fait part de dizaines de tirs d'artillerie et de frappes aériennes israéliennes.