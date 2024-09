Gamou2024 / Le Khalife Cheikh Mahi Niass : « Si des milliers de fidèles convergent vers le Sénégal pour célébrer la commémoration de la naissance du prophète PSL, c’est un don du Seigneur et nous devons l’en remercier! »

Lors de la visite du responsable politique de l’APR, Mohamed Ndiaye Rahma à Médina Baye, le Khalife général Cheikh Mahi Niass a levé un coin du voile sur un des nombreux enseignements du prophète (PSL). Une manière pour Cheikh Mahi Niass de raffermir la foi du fidèle musulman envers son créateur surtout en ces périodes de dévotion et de prières. Pour lui, « si des milliers de fidèles convergent vers le Sénégal en cette période pour célébrer la commémoration de la naissance du prophète (PSL), c’est un don Seigneur et nous devons l’en remercier. » Non sans souhaiter que « Dieu exauce les prières de tous les pèlerins. » Concluant, Cheikh Mahi Niass a prié pour Mohamed Ndiaye Rahma pour son soutien de taille, pour la paix, la stabilité du pays et pour le nouveau gouvernement pour la réussite de ses projets.