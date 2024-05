Gamou de Nfansou Bodian: Bassirou Diomaye Faye attendu à Bignona, ce vendredi

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et des membres du gouvernement sont attendus, ce vendredi 31 mai, à Bignona dans le cadre du Gamou annuel de l’Imam Nfansou Bodian. Selon nos sources, le président de la république va arriver à l'aéroport de Cap-Skirring à 12h15. Il sera à Bignona vers 13h et se rendra directement à la grande mosquée où il effectuera la prière avec le Marabout Fansou BODIAN.



Les services de la présidence sont présentement à Bignona pour une mission d' inspection. Malgré la destruction des bâches par l'orage survenu, mardi soir, les talibés aidés par l'Armée et la Gendarmerie remettent les installations et tout devrait être en place avant l'après-midi du vendredi. Ce serait une première , car la plus haute autorité qui a présidé la cérémonie officielle de ce gamou est, souvent un ministre de la région ou pour la plupart du temps, le gouverneur de la région de Ziguinchor. Ce rassemblement religieux, un des plus importants de la Casamance, en est à sa 32éme édition.