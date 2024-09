Gamou 2024 : La sortie émouvante de Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum devant ses talibés

Le guide des Moustarchidines wal Moustarchidaty, Serigne Moustapha Sy, accompagné de son fils Capitaine était sorti depuis son balcon, dans sa résidence à Médinatoul Moustapha, ce dimanche aux environs de 11h, pour saluer ses fidèles talibés, à l'occasion de la célébration du Gamou.

Et comme chaque année, le guide religieux a eu droit à un accueil chaleureux venant des fidèles. Ses derniers ont entonné des chants religieux qui ont fait frissonner le marabout. Ému et sous les vibrantes acclamations des Moustarchidines qui scandaient "Sy Malick Dieuredieuf, Contane naniou Dieuredieuf ", le fils de Serigne Cheikh Al Makhtoum a laissé couler des larmes de joie. La cérémonie officielle du Gamou des Moustarchidine est prévue au lendemain du Gamou au champ de course de Tivaouane.