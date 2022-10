Gamou 2022 : La Cellule Zawiya Tidjianiyya, rappelle les trois grandes institutions d’El Hadji Malick Sy sur la pratique de l’Islam au Sénégal…

Lors des allocutions de bienvenue aux différentes délégations venues assister à la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane, Abdoul Hamid Sy Al Amin, coordonnateur de la Cellule Zawiya Tidjianiyya et chargé de la communication de la Hadra tdjianiyya, est revenu sur les trois grandes institutions de Seydi El Hadji Malick Sy.



Le discours prononcé par Abdoul Hamid Sy Al Amin lors de la cérémonie officielle, a pris les allures d’un rappel des œuvres de Mame Maodo. Après avoir souhaité la bienvenue aux délégations venues de tous les coins du monde, il a rappelé aux invités les trois grandes institutions de cet homme exceptionnel dans la pratique islamique.



"Tivaouane, fiihaal yumnu lil mutayaamini ! Bourgade sortie de l’oubli à jamais par une heureuse alchimie du destin qui y a conduit dès les premières années du 20ème siècle, un homme mu par la quête et le partage du savoir et par une volonté de transformation des penchants avilissants d’une société marquée par la colonisation et des pratiques traditionnelles qui avaient fini d’édulcorer le message d’humanisme porté par l’Islam. Par la claire conscience qu’il avait du caractère apostolique de sa mission, il en a fait un fleuron de la spiritualité et du savoir islamiques. En s’y installant vers l’année 1900, il y a drainé des institutions qui marqueront à jamais l’Islam pratiqué au Sénégal », a-t-il fait savoir.



Il poursuit : "Par la construction de lieux de culte, dont le premier fut la grande mosquée construite dès 1903, consolidés depuis lors par les touches successives de ses califes y compris l’actuel qui lui imprime un surplus de modernité et d’ambition du haut de sa vision et de son leadership transformationnel." Avant de prier Allah SWT de soutenir son magistère et de lui accorder bonne santé et longévité au-delà de l’achèvement de ce chantier !



Selon lui, "le fondateur de cette communauté, El Hadj Malick Sy a fini d’ancrer les pratiques religieuses dans l’ADN de l’homo Senegalensis. D’autres zawiya suivront, dont celles de Saint-Louis et de Dakar pour ensuite inonder les terres arides de foi du Sénégal et de la sous-région africaine". Continuation, il fera remarquer que "sa deuxième institution fut l’instauration d’une véritable université populaire où toutes les disciplines des sciences islamiques sont dispensées à des apprenants venus de tous les horizons pour ensuite eux-mêmes, à leur tour, former dans leurs localités respectives à travers les daaras ouverts sous son contrôle, d’autres apprenants. Celui que Paul Marty qualifiait de plus instruit de tous les marabouts du Sénégal, le plus à même de rendre clairement en arabe ce qu’il a appris".



"Sa troisième institution est celle qui nous réunit aujourd’hui et qui a perduré pendant 120 ans, la célébration de la naissance du Meilleur des hommes, le prophète Muhammad, Paix et Salut sur lui, et agrément de Dieu sur sa noble descendance, ses compagnons, pur continuateur de son message !".





Serigne Abdoul Hamid Sy en a également profité pour adresser, au nom du khalife Général des Tidianes, ses remerciements nourris et empreints de reconnaissance à l’endroit de toutes les délégations qui ont répondu à l’invitation de sa grande famille, celle de sang, et celle de cœur, pour communier dans la perpétuation de ce message universel.