Gamou 2019 : Des petits-fils de Cheikh Al Islam dénoncent l'absence des services étatiques et interpellent le président Macky Sall sur le marché de Médina Baye.

Ils ont tenu ce matin un point de presse pour fustiger l'absence des services étatiques à Médina Baye, à quelques jours du Gamou. ils, ce sont des petits-fils, des moukhadams et des talibés de Baye Niass, réunis autour d'une plateforme dénommée « Groupe Médina ».



Selon leur porte-parole, Serigne Aliou Cissé Niass, la non présence des services dans les différents secteurs tels l'électricité, l'eau, l'assainissement etc, est tout simplement due à un manque de considération de la part de l'Etat. « Médina Baye ne mérite pas ce manque de considération, car c'est une cité religieuse qui joue un rôle très important dans l'essor de ce pays », a-t-il martelé.



Dans un autre registre, les petits-fils de Baye ont interpellé le président Macky Sall sur le marché de Médina Baye dont la réfection a été confiée à Mouhamed Ndiaye Rahma. « Ce marché appartient à Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass. Il détenait le titre foncier de son vivant. Alors, nous demandons que lumière soir faite sur ce projet… »