Galop des Lions - Cheikh Tidiane : " J’ai été très bien accueilli et je suis prêt à tout donner pour les prochains matches ... "

Cheikh Tidiane, nouvellement arrivé dans la Tanière, témoigne de sa satisfaction face à l'accueil chaleureux réservé par ses coéquipiers, qu'il s'agisse des vétérans ou des plus jeunes. « C'est agréable d'être ici, et j'ai été accueilli avec bienveillance, tant par les plus expérimentés que par les novices. Je suis très heureux d'être ici », a-t-il déclaré. Son enthousiasme est évident alors qu'il débute son parcours avec les Lions de la Téranga.

Avec deux matches cruciaux à venir, Cheikh Tidiane est conscient des défis qui attendent l’équipe, mais il reste optimiste. "On sait que ça ne va pas être facile, mais je pense que c’est un groupe avec beaucoup de qualité, et qui peut faire de belles choses", déclare-t-il avec conviction. Il souligne également l’importance de la mentalité du groupe, qui, selon lui, est prête à relever les défis en tant que concurrent et à produire de bonnes performances sur le terrain. Sa détermination à contribuer à la réussite de l’équipe est claire, et il est prêt à tout donner pour atteindre les objectifs fixés.