Gabriel Attal nommé à Matignon, plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République (sources du camp présidentiel)

Le président Emmanuel Macron a nommé mardi à Matignon Gabriel Attal, 34 ans, qui devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République et le premier ouvertement homosexuel.



La nomination n'a pas encore été officialisée par l'Elysée mais a été confirmée à l'AFP par un responsable parlementaire du camp présidentiel, tandis que le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Sylvain Maillard a félicité Gabriel Attal sur le réseau social X. Le jeune et populaire ministre de l'Education nationale va succéder à Elisabeth Borne, contrainte lundi à la démission après vingt mois passés à la tête du gouvernement.