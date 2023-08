GROSSESSE et ENLÈVEMENT: Maman Coundoul avoue ses manigances à la police

Toute histoire connaît un épilogue et le court métrage « grossesse et enlèvement de Maman Coundoul » tire à sa fin. Fama Coundoul dite Mame Penda ou «Maman Coundoul », la jeune femme âgée de 37 ans, ménagère domiciliée à la cité Asecna à Yeumbeul, dont les proches avaient déclaré à la police qu’elle avait été kidnappée le lundi, et qui finalement a été retrouvée à Castors chez une certaine Oumy Ndao, laquelle a prétendu l'avoir trouvée, couchée aux alentours de la Senelec de Castors dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 aux environs de 1 heure du matin.



Apparemment toute cette histoire n’est qu’une « mascarade ». Un film réalisé par elle, Mama Coundoul et ses deux complices présumés.



Selon le journal Libération, Mame Fama Coundoul, interrogée, avait affirmé aux policiers «avoir été enlevée par quatre individus à bord d'un véhicule 4x4, de couleur noire, à hauteur du rond-point de Gadaye vers 08 heures du matin pendant qu'elle se promenait, puis ils l'ont aspergé un liquide pour l'endormir».



D'après son récit, elle a «été emmenée dans une maison en construction où elle a accouché d'une fille ».



Poursuivant, elle avait soutenu que «ses agresseurs avaient emporté son bébé avant de la laisser dans la rue à Castors près de la Senelec ».



Tout ceci est une fiction, comme le pensaient déjà les policiers.



Mais il fallait un élément irréfutable et il est venu du gynécologue requis par les enquêteurs pour consulter «Maman Coundoul ».



Le verdict de l'homme de l'art a été sans appel : «Maman Coun-doul » n'a jamais accouché.



Soumis à un nouvel interrogatoire hier matin, Mame Fama Coundoul a fait des aveux en reconnaissant qu'elle n'était pas enceinte. Cependant, elle a fourni une explication détonante aux policiers.



En effet, dit-elle, avoir fait croire à son mari Omar Coundoul qu'elle était en état de grossesse dans le but de l'obliger à avouer un...crime qu'il aurait commis avec son frère Souleymane Coundoul. D'après elle, les faits se seraient passés durant le week-end qui a précédé la Tamkharite alors que son époux était au Sénégal.



Ce week-end, soutient-elle, son mari Oumar Coundoul et son jeune frère Souleymane Coundoul se seraient absentés de la maison pour commettre leur forfait.







Interrogée sur l'identité de la personne qui serait leur victime, elle a répondu qu'elle ne la connaissait pas. Elle a en outre avoué avoir téléphoné... à Oumou Ndao pour passer la nuit chez elle à Castors non sans confirmer que cette dernière savait qu'elle n'était pas enceinte.



Interrogée sur son implication et l'identité des personnes qui l'ont prise à bord de leur véhicule au rond-point Gadaye, Mame Fama Coundoul a reconnu que le supposé enlèvement n'a jamais eu lieu.



Arrêtée à son tour Mame Diarra Sène, qui avait alerté les médias, a reconnu que Mame Fama Coundoul n'a jamais été kidnappée et que c'est de son plein gré qu'elle a quitté le domicile familial lundi dernier. Elle s'est ensuite réfugiée au domicile d'Oumou Ndao qui est son amie de longue date.



Entendue à nouveau sur ses déclarations mensongères faisant état d'un enlèvement et d'une grossesse, «Maman Coundoul » a reconnu avoir menti dans ses déclarations précédentes. Et, revenant sur les raisons de son scénario monté de toutes pièces, elle affirme avoir fait croire qu'elle est enceinte en mettant des morceaux d'habits sur son ventre et ce, depuis neuf mois. Sachant que si la grossesse était vraie, elle devrait être à terme, elle a simulé un enlèvement avec la complicité d'Oumou Ndao et elle est allée se cacher chez elle à Castors. Quant au supposé crime dont elle accuse son mari Oumar Coundoul et Souleymane Coundoul, elle a persisté sur la réalité des faits sans préciser l'identité de la victime et le lieu où les faits auraient été commis. La police, tout en déclenchant une enquête, pense qu'il s'agit encore d'un mensonge à ce stade.



A noter qu'Oumou Ndao a été cueillie par les enquêteurs.