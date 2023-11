Fuite supposée d’un détenu sous bracelet électronique : Le journaliste présente ses excuses, le ministre renonce aux poursuites

Après la parution de l’article sur « un détenu du nom de Moustapha Diop, qui serait introuvable alors qu'il aurait été placé sous bracelet électronique », le ministère de la justice avait décidé d’entamer des poursuites judiciaires.



Après son communiqué, le journaliste en question s’est excusé et a reconnu être induit en erreur. Suite à cela, ses excuses ont été acceptées et le ministre de la justice a renoncé aux poursuites et n’ouvre aucune enquête.



Tout est bien qui finit bien.