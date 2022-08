« Fuite » des magistrats vers la Cour des Comptes, revalorisation salariale du personnel judiciaire : la mise au point du ministre de la Justice Me Malick Sall.

La gestion des effectifs du personnel judiciaire, notamment celle des magistrats, préoccupe le Chef de l’État. C’est ce qu’a indiqué ce matin le ministre de la justice, Me Malick Sall, lors de l’Assemblée Générale de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS). Il annonce que l’objectif de recruter 30 à 35 magistrats chaque année, a été confirmé et la première « fournée sortira dans quelques mois », a-t-il dit.



« Un magistrat cela ne se recrute pas de manière spontanée, cela prend du temps pour le former, l’objectif de recruter 30 à 35 magistrats chaque année a été confirmé. Et la première fournée sortira au mois de Juillet pour régler ce problème. Nous savons que nous sommes restés pendant dix ans sans recruter et cela est dû aux injonctions de la banque mondiale et tout ce qui était ressource humaine avait été sacrifiée et la justice en avait pâti. Ce défi sera relevé et dans quelques années, les résultats se verront et les promesses tenues. »



Mais au-delà de la disponibilité des magistrats en nombre suffisant et bien formés, la motivation de ceux-ci constitue un essentiel de l’existence d’un service public d’une justice de qualité, a aussi fait savoir le ministre. Ce problème est d’autant plus important a-t-il révélé, qu’il a été remarqué que de hauts magistrats de la cour suprême quittent cette prestigieuse institution pour aller se réfugier vers la cour des comptes. « Nous ferons l’essentiel pour que les raisons qui ont amené les magistrats à aller vers la CC soient satisfaites », a-t-il promis.



Sur l’omission de différents personnels judiciaires dans la mesure de revalorisation dans le traitement des salaires de la fonction publique annoncée lors du conseil des ministres du 04 mai 2022, le chef de l’État a donné des instructions pour que cela soit réglé. L’Union nationale des travailleurs de la justice avait en effet regretté de constater que les Greffiers, Interprètes judiciaires, Élèves-greffiers et certains travailleurs de la justice n'ont pas accusé réception des augmentations des salaires concernant les agents de la Fonction publique à la suite de la décision de Monsieur le Président de la République depuis le mois de mai.



Selon le ministre de la justice, une émission spéciale a été déclenchée pour que ce problème soit réglé...