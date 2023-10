Frustrations dans les rangs de la majorité à Ziguinchor, Moussa Diedhiou appelé à claquer la porte de BBY

Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la coalition BBY à Ziguinchor. Pour cause, la coalition présidentielle risque de se séparer de l'un de ses plus grands responsables à Ziguinchor. Le camp de Moussa Diedhiou dit n'être plus dans les dispositions de collaborer avec le Président Macky Sall car celui-ci ne leur a accordé aucune considération depuis qu'il préside aux destinées du pays en dépit des gros efforts que leur leader a déployés dans la construction de BBY a Ziguinchor. Les partisans de celui qui avait été investi sur la liste majoritaire de BBY dans le département de Ziguinchor ont purement et simplement demandé à ce qu'il mette fin au compagnonnage avec BBY et l'invitant à réfléchir pour une alliance plus stratégique, sans écarter des forces de l'opposition, pour le virage de 2024.



C'est au siège de leur mouvement situé à Grand Dakar que les partisans de Moussa Diedhiou s'étaient donnés rendez-vous pour faire part de leur colère contre les responsables au plus haut niveau de la coalition BBY. C'était l'occasion pour les fidèles du docteur Moussa Diedhiou d'étaler toutes leurs frustrations contre Macky Sall qui disent -ils n'a rien entrepris durant ces douzes dernières années pour rendre l'ascenseur à un homme qui lui a tout donné en l'occurrence Moussa Diedhiou. Ils estiment que le manque d'égard développé contre Moussa Diedhiou frise le ridicule et pour eux il n'est plus question de garder plus longtemps cette posture attentiste et passive devant des responsables nationaux d'une coalition qui n'a aucun respect pour leur leader. Mamadou Sow qui s'est exprimé en leur nom a tout simplement demandé à son Mentor Moussa Diedhiou de " suspendre ses activités au sein de la coalition BBY et de réfléchir dans les meilleurs délais à des alliances stratégiques, y compris avec des forces issues de l'opposition, pour ne pas rater le virage de 2024". Pour justifier leur colère contre l'indifférence dont leur leader a fait l'objet depuis plusieurs années en dépit de sa fidélité et de sa loyauté au président Macky, les militants de Moussa Diedhiou ont laissé entendre que " la question de la posture à adopter face à la situation est en train d'être débattue en ce moment pour voir l'attitude finale à adopter face à une telle situation" mais Mamadou Sow s'empresse de marteler que " qu'ils sont profondément déçus car c'est douze années de compagnonnage et de loyauté et de sincérité durant lesquelles leur leader n'a pas eu l'occasion d'offrir à la population de Ziguinchor son expertise et son expérience ". Les militants de celui que les Ziguinchorois surnomment l'homme social soutiennent que " l'heure est grave et que les prochains jours seront déterminants car un choix difficile mais nécessaire va être fait pour prouver à la majorité présidentielle que sans Moussa Diedhiou, il n'y a plus aucun espoir pour Amadou Ba à Ziguinchor ". Jugé très discret et souvent effacé dans les batailles de positionnement pour le partage du gâteau, Moussa Diedhiou, pharmacien de profession a su se tisser un réseau de militants fidèles mais surtout acquis à sa cause. Si le départ de cet ancien collaborateur de Robert Sagna est acté, ce serait un coup dûr pour BBY en pleine reconstruction après les débâcles que lui a affligé l'opposition à Ziguinchor lors des dernières élections territoriales et législatives, elles le seront davantage si le camp du leader politique frustré choisi de s'allier avec des forces de l'opposition.