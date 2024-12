France : un Sénégalais de 34 ans meurt lors de sa garde à vue au commissariat de Bagneux 

Un homme d'origine sénégalaise, âgé de 34 ans, est décédé ce mardi 10 décembre lors de sa garde à vue au commissariat de Bagneux en France. Communément appelé "Grand Baba", la victime avait été arrêtée et mise en position de garde à vue le dimanche 8 décembre pour infraction à la législation sur les stupéfiants. " Grand Baba aurait été admis à l'hôpital dans un premier temps lorsqu'il a eu un malaise. Une source renseigne que le parquet de Nanterre a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. L'IGPN de préciser qu'une autopsie a été réalisée ce mercredi 11 décembre 2024. Les avocats de la famille de "Grand Baba" annoncent une plainte car, disent-ils, "il souffrait de pathologie mentale lourde" et qu'il était sous "curatelle renforcée".