France : le Pm, Gabriel Attal va former son gouvernement, ce mercredi

Âgé de 34 ans, Gabriel Attal est le plus jeune Premier Ministre de la République Française. Ex ministre de l'éducation Nationale, Attal s'apprête à former son futur gouvernement, ce mercredi 10 janvier 2024. Certains ministres vont devoir rester à leurs postes alors que de nouveaux arrivants sont attendus.



Gérald Darmanin jusqu'ici ministre de l'intérieur, devrait rester. "Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance : il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaite", a souligné nos confrères de l'AFP.



Emmanuel Moulin, un proche du ministre de l'économie Bruno Le Maire et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy est pressenti pour devenir le directeur de cabinet du nouveau chef du gouvernement.

Des départs sont annoncés, dont ceux de Olivier Véran, porte parole du gouvernement, et du ministre des Transports Clément Beaune qui n'adherait pas au projet de loi sur l'immigration voté récemment par l'assemblée nationale française.

Le Premier Ministre Français, Gabriel Attal, a en ligne de mire les élections européennes du 9 juin. Il a la délicate mission de faire gagner ses élections à Emmanuel Macron.