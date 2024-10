France- Prolongation de la garde à vue: Kémi Seba arrêté pour le délit d’intelligence avec une puissance étrangère

On en sait un peu plus sur l'arrestation de l'activiste franco-béninois à la sortie d'un restaurant du 15ème arrondissement de Paris. En effet, Kémi Seba qui a été maintenu en position de garde à vue après une prolongation de 24 heures, a été arrêté pour le délit «d’intelligence avec une puissance étrangère ». D'après Afrique Confidentielle, son avocat Juan BRANCO aurait écourté son séjour au Portugal pour se rendre à Paris afin d'assister à l'interrogatoire de son client, présentement en détention dans la cave de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) à Levallois Perret en Ile-de-France. Il est retenu avec son collaborateur Cyrille Kamden.



Afrique Confidentielle a également révélé que sa chambre d’hôtel a été perquisitionnée hier après-midi par les enquêteurs. Et que la «puissance étrangère », pourrait être la Russie. La saisine d'un juge d'instruction n'est pas à écarter...