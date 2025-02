Franc, sans aucune pitié, devant les larmes d'Ama Baldé " Dina Guena dioyatte…..”

Lors de son open presse ce mardi, le fils de Falaye, Ama Baldé, avait versé des larmes devant un public de fervents amateurs de lutte, un geste qui a laissé entrevoir une certaine rancune envers son adversaire, Franc. Toutefois, pour ce dernier, ces larmes n'ont eu aucun impact. Franc, plus confiant que jamais, est resté implacable et a rassuré ses supporters : il est prêt à remporter son duel. Poussant même l'audace plus loin, il a défié Ama Baldé, lui conseillant de garder quelques larmes en réserve, car il sera le dernier à pleurer lors du combat du 16 février. "Ses larmes ne me font pas pitié, elles ne me font ni peur. Je veux qu’il sache qu’il va encore pleurer, il lui reste des larmes, et vous verrez de vos propres yeux", a déclaré Franc, bien décidé à écraser son adversaire et à faire honneur à ses supporters.