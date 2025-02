Franc réaffirme les propos de Modou qui minimise Ama Baldé : “Mo guena nekha dane ….”

Lors de son open presse, Franc a pris la parole devant une foule enthousiaste et a clairement minimisé son adversaire Ama Baldé. Reprenant les propos de son leader, Modou Lo, qui lors de son dernier combat avait déclaré que Ama était facile à terrasser, Franc a affirmé que ces mots bien dits avant même son roi et de manière plus juste. "Ce que Modou a dit, je l’avais dit bien avant", a lancé Franc, soulignant avec une confiance inébranlable que parmi tous les lutteurs, Ama Baldé était le plus facile à mettre à terre. Il a assuré à ses supporters que la vérité éclatera au grand jour le soir du 16 février. "Vous saurez ce que je dis", a-t-il ajouté, montrant qu'il ne doute pas un instant de sa victoire et de sa capacité à terrasser son adversaire avec facilité.