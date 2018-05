Fouta : Le questeur Daouda Dia et Abdou Karim Sall fument désormais le calumet de la paix ensemble

Ils ont finalement enterré la hache de guerre dans le Fouta.

En effet, le directeur général de l'Artp Abdou Karim Sall et le questeur de l'Assemblée nationale se sont retrouvés ce matin à Orkadiéré pour signer la fin des hostilités.

Ce rapprochement fait suite à une intervention du président de la République pour réconcilier les deux hommes responsables politiques incontestés dans le Fouta.

Lors de la rencontre qui a eu lieu au Palais, Abdou Karim Sall et Daouda Dia assis côte à côte se sont donnés la main pour la réélection du président Macky Sall. Ils invitent par ailleurs leurs militants à œuvrer dans cette dynamique.

Le questeur Daouda Dia, maire de Orkadiéré, estime qu'il " ne doit pas y avoir de conflit entre les acteurs politiques dans le Fouta et l'intérêt c'est de travailler pour la réélection du président Macky Sall".

Le Dg de l'ARTP à son tour parle d'un jour exceptionnel qui loin s'en faut portera ses fruits en 2019 avec près de 98% des voix.

"Nous sommes un bloc et un rouleau compresseur pour écraser l'opposition dans le Matam", laissera entendre Abdou Karim Sall.

