La 7ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité prévue les 6 et 7 décembre 2021 compte s'appesantir sur le thème général "les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post Covid-19". Un sujet qui, aux yeux de certains acteurs est remis au goût du jour quand il s'agit d'évoquer la question sécuritaire dans le continent.



"Si le problème est là, le questionnement doit rester permanent", a confié le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, qui revenait sur le choix du thème de la prochaine édition de cet événement d'envergure internationale.



Le ministre qui présidait ce 5 novembre, un déjeuner avec les éditorialistes sur le forum de Dakar a expliqué que la finalité de ce rendez-vous est d'arriver à à réfléchir sur les questions sécuritaires.



"Tant qu'elles se posent à nous de cette façon, nous nous interrogerons de la même façon et nous essayerons d'apporter la solution", a soutenu le ministre des affaires étrangères.