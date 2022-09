Forum Paix et sécurité : Dakar se prépare pour une concertation continentale sur les « chocs exogènes, défis et souveraineté ».

La cérémonie de lancement du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s’est tenue, ce 8 septembre, sous la présidence du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall.



L’événement qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités diplomatiques a permis de poser les enjeux de la 8ème édition du forum prévu les 24 et 25 octobre prochain. Il s’agira pour cette année de poser des réflexions sur le thème, « l’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis et souveraineté ». Ainsi, les questions sécuritaires qui touchent l’Afrique dans sa globalité seront au cœur des échanges.



« Pouvons-nous être stables ? Pouvons-nous continuer à assurer notre souveraineté lorsque nous sommes menacés par l’insécurité, par des changements anticonstitutionnels de gouvernements démocratiquement élus, lorsque nous sommes menacés par le climat avec les inondations et leurs lots de morts (…) aujourd’hui, il est question de faire face. Ce sont toutes ces questions ensemble sur lesquelles nous devons projeter un regard prospectif », a expliqué la ministre Aïssata Tall Sall...