Fortes précipitions sur Dakar et environs : Deux morts à Bambilor et des maisons emportées par des eaux. (Images)

Les populations de Bambilor (département de Rufisque) sont dans la tristesse et le désarroi. En effet, les fortes précipitations qui se sont abattues, ont fait deux morts à Bambilor. Deux garçons âgés de 15 et 11ans. Ils ont été emportés par les eaux. Le bilan d'ailleurs, aurait pu être plus lourd. En effet, toute la famille Timera ne doit sa survie qu'aux voisins qui les ont exfiltré de leur maison...