Formation sur les fondamentaux du Pétrole et du Gaz : Les journalistes mieux outillés sur la connaissance de la chaîne de valeur

Bp, en collaboration avec l'Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG), a convié une vingtaine de journalistes de différents supports (radio, télévision, presse en ligne) les 3 et 4 février à un atelier de formation sur les fondamentaux de l'industrie du pétrole et du gaz au Sénégal.



En effet, le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole depuis juin 2024 avec le début de l'extraction du champ de Sangomar, situé en eaux profondes à environ 100 kilomètres au sud de Dakar. Ce projet, mené par la compagnie australienne Woodside, vise une production de 100 000 barils par jour.



BP exploite depuis quelques années les ressources pétrolières et gazières au Sénégal, notamment à travers le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce projet est développé en partenariat avec l'américain Kosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) et la société nationale sénégalaise Petrosen. Le GTA devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Après plusieurs retards, l'ouverture officielle du premier puits a eu lieu en ce début d'année, janvier 2025. Elle marque une étape significative vers la commercialisation du gaz prévue prochainement.



Pour Annie Flore Damas, responsable de la formation à l'INPG, "il est important pour tous les acteurs de cette industrie, et les journalistes n'en sont pas exclus. Il est essentiel qu'ils aient une compréhension de cette industrie, de la chaîne de valeur, de toutes les étapes, des enjeux et des acteurs qui y sont impliqués, que ce soit l'État ou la partie privée", déclare-t-elle.



Cet atelier de deux jours, qui s'est déroulé du 3 au 4 février, est l'occasion pour les journalistes de comprendre afin de relayer la bonne information à toutes les communautés locales qui ont besoin de comprendre, qui sont impactées, directement ou indirectement, et qui ont besoin de comprendre ce qui se passe dans cette industrie et comment cela va les impacter au quotidien.



Pour le Directeur Général de BP Sénégal, Massaer Cissé, "ce qui est mauvais, c'est le manque d'information qui crée des suspicions et ce n'est bon pour personne. Ce que nous attendons de vous (les journalistes), c'est que vous nous aidiez à partager la compréhension générale de ce secteur. C'est un secteur très complexe, entre deux pays, le Sénégal et la Mauritanie. Nous avons besoin que vous nous aidiez à véhiculer la bonne information sur tous les aspects de ce secteur", a-t-il indiqué lors de l'ouverture de cet atelier de formation.



Les acteurs des médias ont été formés sur la chaîne de valeur qui concerne toutes les étapes, c'est-à-dire l'activité d'exploitation de pétrole et de gaz concrètement, jusqu'au niveau de technicité (les moyens qui sont demandés, les moyens financiers également très importants, les fonds qui sont levés par les acteurs, les partenaires qui viennent investir dans le pays).