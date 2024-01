Formation sur la prévention et la gestion des conflits liés aux élections : Les participants formulent des recommandations

À la fin de l'atelier de formation de trois jours avec les parties prenantes à l'élection présidentielle du 25 février 2024, les participants ont formulé des recommandations à l’État du Sénégal, aux organes de gestion des Élections, aux partis politiques, à la société civile, aux médias et enfin à la Cedeao, en vue d'une élection présidentielle apaisée, libre, transparente.

La formation a permis aux participants de se renforcer sur les outils d’analyse des conflits politiques en Afrique de l’Ouest, la prévention et la gestion des conflits liés aux élections, la médiation, le dialogue. Des modules ont porté aussi sur l’introduction à la diplomatie et à la médiation à voies multiples, pratiques et techniques du dialogue et de la médiation.

Ainsi, à l’État du Sénégal, ils ont demandé de respecter les principes démocratiques : Nous réaffirmons notre attachement aux principes de la démocratie, reconnaissant que la volonté du peuple est le fondement d'une gouvernance légale et légitime.

Les participants qui reconnaissent que des élections libres, transparentes et équitables sont essentielles pour le tissu démocratique de notre nation, suggèrent la création d’un environnement garantissant l'égalité des chances à tous les partis politiques et à tous les candidats, en favorisant une concurrence loyale et en garantissant la transparence et l'impartialité du processus électoral".



Aux organes de gestion de l’élection, ils recommandent de respecter et de faire respecter le droit.



Aux partis politiques et candidats en lice, les acteurs de la paix recommandent d’œuvrer pour la pacification de l’élection présidentielle et d’éviter toutes formes de violences, de prendre l’engagement de respecter le verdict issu des urnes.



Aux médias, les parties prenantes à l'élection présidentielle recommandent de faire preuve de responsabilité et d’équité dans le traitement de l’information.

À la société civile, nous l'appelons à jouer son rôle de veille et d’alerte.