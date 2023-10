Formation du gouvernement: le PM décline les urgences du gouvernement de « mission et de combat »

La liste du nouveau gouvernement a été officialisée, en début de soirée, de ce 11 octobre. La nouvelle équipe du Premier ministre, Amadou Ba qualifié de gouvernement de « mission et de combat » n’aura pas de repos au vue des urgences de l’heure mais surtout du temps imparti avant la tenue de la présidentielle de 2024. Face à la presse, le chef du gouvernement a témoigné sa loyauté et sa determination à concrétiser les orientations du Chef de l’Etat.



« Je réaffirme mon engagement et ma determination à poursuivre sans relâche la mise en oeuvre de sa vision et d’assurer une coordination optimale de l’action gouvernementale», a confié Amadou Ba selon qui, le nouveau Gouvernement compte 39 ministres. Le PM a renseigné également que l’équipe entend concentrer ses actions autour de 4 axes majeurs. Il s’agit de répondre au défi de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle, de prendre en charge les urgences économiques et sociales dont la lutte contre la vie chère. Il s’agira aussi de veiller aux fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l’ensemble des secteurs de la vie de la nation. Enfin, le gouvernement aura pour tâches de finaliser les projets prioritaires du Chef de l’Etat et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du Pap3 du Pse avec l’entrée du Sénégal dans l’ère de l’exploitation du pétrole et du gaz.