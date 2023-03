Football et Ramadan : Les Lions ont profité d’une petite pause “ndogou” pour rompre le jeûne …

Le match entre le Sénégal et le Mozambique (éliminatoires Can 2024) a été interrompu quelques minutes pour permettre aux joueurs sénégalais qui avaient jeûné de procéder à la rupture, en ce mois de Ramadan. Un petit instant dont ont profité les arbitres pour s’alimenter et boire des boissons chaudes sur le bord de la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.