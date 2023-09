Football (Sénégal vs Algérie) : Un match de gala, une opposition de style et une frustrante défaite !

L’Algérie vient de dominer le Sénégal (1-0) au terme d’une partie assez fermée et extrêmement tactique. Il s’agit de la première défaite officielle de l’équipe nationale A dans le nouveau stade Abdoulaye Wade et un 6eme match d’affilée au cours duquel les Lions n’ont pas réussi à s’imposer face aux Fennecs.

Résumé d’une rencontre amicale de gala…



C’est dans une ambiance électrique que le Sénégal champion d’Afrique en titre, a reçu la sélection algérienne de football, ce mardi en début d’après-midi. Dans un stade Abdoulaye wade archi comble, les 22 acteurs ont joué cette partie amicale comme s’il s’agissait d’une phase finale de coupe d’Afrique. Comme à leur habitude, les hommes de Djamel Belmadi ont entamé les hostilités bien campés dans leur organisation axée sur un 4-3-3. Un système de jeu également adopté par Aliou Cissé qui a lancé son équipe sur les bases d’une animation assez offensive et ambitieuse. El Tactico semble être disposé à aller la gagner quitte à se découvrir un peu et s’exposer aux contres assassins des Fennecs.



Un peu esseulé devant, Nicolas Jackson a multiplié les décrochages pour participer à la construction du jeu des Lions. Souvent bousculé et pas vraiment idéalement servi par ses partenaires la pluapart du temps, l’attaquant des Blues de Chelsea a fait preuve d’abnégation. Tout comme le vétéran de la tanière, Idrissa Gana Gueye, intraitable dans son costume de sentinelle devant Pape Matar et Pathé Ciss. Car il faut dire que le match fut haché, et fort disputé, l’arbitre a dû intervenir une dizaine de fois pour rappeler Lions et Fennecs aux règles du jeu. Un peu après la demi-heure de jeu, une grosse occasion se présente pour ilimane Ndiaye qui, suite à un cafouillage dans la surface de réparation adverse, manque de spontanéité pour pousser le ballon au fond des filets.



Le Sénégal pousse, accule l’adversaire et fait reculer le bloc de Belmadi qui s’expose plusieurs fois aux attaques placées sur le côté droit de Youssouph Sabaly omniprésent. Moins brillant lors de la première période, la star sénégalaise, Sadio Mané, ronronne encore, orphelin depuis plusieurs matchs de son binôme idéal, Saliou Ciss. Il faut dire qu’Abdou Diallo aligné en latéral gauche, ce soir, était trop occupé à serrer son marquage sur le feu follet, Riyad Mahrez. Score de parité après 45 minutes (0-0.)



À peine la seconde période lancée, Sadio Mané est sollicité dans son couloir droit, il fixe son vis-à-vis et trouve Gana Gueye au niveau du point de penalty, le milieu d’Everton écrase complètement sa frappe du gauche. Dans la foulée, c’est au tour de Nicolas Jackson d’être idéalement mis sur orbite dans la profondeur, le portier algérien, Anthony Mandrea s’interpose et sort un gros arrêt ! Le Sénégal domine largement les débats. Dans un grand jour, Ilimane Ndiaye malmene Aïssa Mandi et Cie, le public n’en demande pas plus pour s’enflammer au rythme de slogans populaires.



Pourtant, contre toute attente, Riyad Mahrez profite d’un coup franc pour délivrer un centre millimétré à Chaïbi Farès, au second poteau, qui place un coup de tête imparable pour Mendy. C’est la douche froide (1-0, 63.) Les champions d’Afrique sont en passe de subir leur première défaite dans l’antre du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. El Tactico, réagit et procède a un double changement, Habib Diallo, Lamine Camara remplace respectivement Pape Matar Sarr et Ilimane Ndiaye. Nous jouons la 70eme minute pour la première fois, dans la partie, les visiteurs sortent la tête de l’eau après avoir subi les assauts répétitifs des Lions pendant plus d’une heure. Cependant Belmadi a encore trouvé la faille du système d’El Tactico Cissé qui perd une troisième fois de suite contre l’Algérie après les deux revers de la can 2019. Sur les 12 dernières confrontations toutes compétitions confondues les Fennecs ont battu les Lions à neuf (9) reprises !