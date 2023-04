Football : Les attaquants sénégalais mettent le feu à l’étranger !

Le week-end a été particulièrement prolifique pour les attaquants sénégalais qui ont encore fait parler d’eux sur les pelouses européennes et bien au-delà. C’est le cas de nos serials buteurs de la saison 2022/2023 que sont Mbaye Diagne dans le championnat Turc, Boulaye Dia du côté du Calcio italien ou encore d’Habib Diallo qui plane sur la Ligue Française. Tous ont comme dénominateur commun, une redoutable efficacité dans la surface de réparation adverse où ils règnent en maître tels de redoutables lions en chasse…



Ce fut le cas de Mbaye Diagne (31 ans, 10 sélections) qui enfile les buts avec le Fatih Karagumruk dans la Superlig Turc. Ce dimanche lors de la 29eme journée de championnat, Diagne a eu sa petite revanche en marquant contre son ancienne équipe, Galatasaray. Au terme d’une rencontre très indécise (3-3), l’attaquant sénégalais a marqué son 18eme but de la saison face à ses anciens partenaires (20 buts et 6 passes décisives en 29 rencontres.)



Le « King Kong » qui a signé au Fatih Karagumruk au mois de juillet 2022 est actuellement le 3eme meilleur buteur de la Superlig derrière son coéquipier, Borini (19 buts) et Ener Valencia (27 buts.) Mbaye Diagne tourne sur une moyenne de 0.67 but par match et 0.82 but toutes les 90 minutes. Une véritable renaissance !



Dans le championnat italien, son compatriote Boulaye Dia (25 sélections 6 buts avec les Lions) se paye une cure de jouvence du côté de la Salernitana où il rayonne de mille feux depuis son arrivée sous de forme de prêt en provenance de Villarreal.

Tantôt passeur décisif (6 passes décisives), tantôt dans son rôle de prédilection en tant que finisseur, Boulaye Dia (26 ans) 11 buts en 28 parties de Série A (14 réalisations toutes compétitions confondues.) L'ex pensionnaire du stade de Reims, s’est parfaitement relancé après une saison du côté de la Liga. Les dirigeants de la Salernitana songent sérieusement à la conserver définitivement.



Il faut dire que l’ancien buteur du Wallydaan de Thiès a toujours eu une aptitude particulière dans la surface de réparation. Habib Diallo (27 ans) 17 buts en 33 matchs de Ligue 1, a fait feu dès la première minute de la rencontre contre Reims (1-1) avant de récidiver à la 37eme (2-0.) Un doublé pour acter ses 16eme et 17eme réalisations avec Strasbourg.



Les Alsaciens (15eme) sont ainsi en train de se sauver de la relégation en s’éloignant de la zone rouge. Encore loin de sa belle performance (26 buts) réalisée en 2019 avec le FC Metz en Ligue 2, Pas sûr qu’Habib Diallo reste en Alsace la saison prochaine…