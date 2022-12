Football : Le roi Pelé est mort à l’âge de 82 ans…

La légende brésilienne du football est décédé ce jeudi des suites d’une longue maladie. Il était hospitalisé depuis plusieurs semaines et souffrait entre autres d’un cancer du côlon...



Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Né le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil, Pelé a commencé sa carrière de footballeur professionnel à l'âge de 15 ans, lorsqu'il rejoint le club de Santos.



Au cours de sa carrière, Pelé a remporté trois Coupes du monde avec l'équipe du Brésil et a été désigné Meilleur joueur du monde à deux reprises. Il a également remporté de nombreux titres nationaux et internationaux avec Santos et a été le premier joueur à marquer 1000 buts professionnels.



En dehors de ses réalisations sur le terrain, Pelé a également été un ambassadeur du football et a été désigné Émissaire de la paix par l'ONU. Il a également reçu de nombreuses récompenses et honneurs pour ses contributions au sport et à la communauté, y compris le titre de Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur française.