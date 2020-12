Football / Classement IFFHS 2020 : Les stars Africaines réunies dans un onze type de rêve.

L’international Federation of Football History and statistics (IFFHS) a publié sur son site officiel le onze type de la zone CAF avec les meilleurs joueurs africains de la saison 2020 selon les stats et leurs performances.







En sa qualité d’organisation spécialisée dans les études et statistiques footballistiques, l’IFFHS a dévoilé une équipe avec Sadio Mané, Mohamed Salah, Idrissa Gana Guèye ou encore Riyad Mahrez et Hakim Ziyech…







Onze types IFFHS 2020 zone CAF :







Gardien : André Onana (Cameroun- Ajax Amsterdam)







Défenseurs : Achraf Hakimi (Maroc- Inter Milan), Kalidou Koulibaly (Sénégal- Napoli), Nayef Aguerd (Maroc- Dijon FCO/ Stade Rennais), Ali Maaloul (Tunisie- Al Ahly).







Milieux : Idrissa Gana Gueye (Sénégal- PSG), Hakim Ziyech (Maroc- FC Chelsea), Riyad Mahrez (Algérie- Manchester City).







Attaquants : Sadio Mané (Sénégal- Liverpool), Pierre Emerick Aubameyang (Gabon- FC Arsenal), Mohamed Salah (Egypte- Liverpool).