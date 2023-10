Football : Cheikh Ndoye visé par des propos racistes, son entraîneur, Habib Bèye furieux !

La fin de match entre Nancy et le Red Star (1-1) a été marquée par des accusations de racisme de l'entraîneur des Franciliens, Habib Bèye, rapporte L’Equipe. Tenus en échec par Nancy (1-1) ce mercredi soir, les joueurs du Red Star ont vécu une fin de match houleuse. Des échauffourées ont eu lieu entre les deux équipes. Puis l’ancien international sénégalais, Cheikh Ndoye, le capitaine du Red Star a été vu en train d'échanger avec des supporters. Fou de rage, il a lancé une bouteille dans la Tribune, souligne la même source.

Quelques minutes plus tard, son entraîneur, Habib Bèye, s'est entretenu avec le coach de l'ASNL Benoît Pedretti puis est venu s'exprimer au micro de Canal + : « Trois de mes joueurs me rapportent des cris de singe, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C'est toujours pareil. C'est inacceptable et je vois les joueurs de Nancy aller saluer leurs supporters après ça ? Je me battrai toujours contre ces choses-là. J'espère qu'il y aura des sanctions », a-t-il lancé dans une colère noire.