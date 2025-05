Foot: l'Italien Carlo Ancelotti nouveau sélectionneur du Brésil

L'Italien Carlo Ancelotti, à la tête du Real Madrid depuis 2021, a été nommé sélectionneur d'une équipe nationale du Brésil en pleine déconfiture, a annoncé lundi la Confédération brésilienne de football (CBF), à un peu plus d'un an du Mondial-2026.



Agé de 65 ans, il dirigera la sélection brésilienne "jusqu'à la Coupe du monde 2026", a précisé la CBF dans un communiqué. "Faire venir Carlo Ancelotti pour entraîner le Brésil est plus qu'un mouvement stratégique. C'est une façon de dire au monde que nous sommes déterminés à revenir sur la plus haute marche du podium", a ajouté Ednaldo Rodrigues, président de la fédération.