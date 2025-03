Foot: Samuel Eto'o élu au comité exécutif de la CAF

L'ancienne star camerounaise Samuel Eto'o a été élue au comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), mercredi au Caire.



Seul candidat pour la région d'Afrique centrale, l'ex-attaquant et actuel président de la Fédération camerounaise (Fécafoot), âgé de 44 ans, a été élu par acclamation.



Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait ordonné vendredi dernier à la Confédération africaine d'accepter la candidature d'Eto'o à son comité exécutif.



La CAF l'avait refusée en janvier estimant que l'ancien joueur du FC Barcelone et l'Inter Milan "avait gravement violé les principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif" en devenant l'ambassadeur d'une société de paris.



Eto'o, par ailleurs en conflit avec le ministère des Sports du Cameroun, avait fait appel auprès du TAS de cette décision.