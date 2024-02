Foot/CAN: la Côte d'Ivoire en demi-finale en battant le Mali à la dernière seconde (2-1, a.p.)

Nouveau miracle pour la Côte d'Ivoire qui a battu le Mali à dix contre onze et à dernière minute de la prolongation (2-1, a.p.), samedi à Bouaké, et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique contre la RD Congo.



Un but d'Oumar Diakhité (120+1) a fait exploser le stade de la Paix, les "Eléphants" avaient déjà égalisé à la 90e minute par Simon Adingra (90), répondant au but de Nene Dorgeles (71).