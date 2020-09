Fonds Force-Covid-19 : Abdoulaye Daouda Diallo parle de 863 milliards et dévoile les détails de l’opération de collecte.

« La mise en œuvre du Plan de relance économique nationale en cours de finalisation va renforcer les conditions de stabilité macroéconomique, et favoriser une reprise économique porteuse de croissance, pour repositionner le Sénégal sur sa trajectoire d’avant la crise sanitaire. » Une déclaration pleine d’espoir et de sérénité faite par le ministre Sénégalais en charge des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo lors d’un entretien accordé au journal de l’économie Sénégalaise, Lejecos.







Un plus de six mois après l’apparition de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, il revient sur les questions de l’heure dont le programme de résilience économique et Social (PRES) et le Fonds Force-Covid19, le recouvrement des ressources internes, financement des entreprises…











Pour en venir aux Fonds Force-Covid-19, et les 1000 milliards annoncés par le président Macky Sall en réponse à la situation pandémique. L’argentier

national, Abdoulaye Daouda Diallo, de rappeler que « Le financement du PRES d’un montant de 1 000 milliards FCFA, budgétisé dans le cadre de l’ordonnance du 17 juin 2020 portant Loi de Finances Rectificative (LFR) pour l’année 2020 connait un niveau

d’exécution d’un montant de 537,7 milliards FCFA si on prend pour base les paiements.







Mais le taux d’exécution des dépenses décaissables qui s’élève à 624,85



milliards FCFA, hors dépenses fiscales, atteint 86%. »







Mieux, il reviendra dans les grandes lignes sur l’origine des fonds collectés à travers divers mécanismes et au niveau diverses origines.



« Le financement du PRES est assuré grâce à l’élan de solidarité des Sénégalais d’ici et d’ailleurs, citoyens et entreprises, qui ont tenu à apporter leur contribution volontaire au compte de trésorerie Force-Covid-19. À ce jour, environ 20 milliards de FCFA ont été mobilisés. Il y a ensuite les efforts de recadrage du budget 2020 ayant permis de réaliser une économie de 119 milliards de FCFA. »







Poursuivant, l’ancien ministre de l’intérieur renchérit : « Au niveau des dépenses de fonctionnement et des dépenses d’investissement.



À cela, il faut ajouter le soutien des partenaires techniques et financiers du Sénégal, permettant de mobiliser 863 milliards FCFA, répartis en dons budgétaires pour 240 milliards et les prêts programmes à hauteur de 623 milliards FCFA. »











Le programme de résilience a été dédié au secteur de la santé pour une enveloppe de 77 milliards FCFA, 103 milliards FCFA répartis entre la prise en charge des factures d’électricité de plus de 975 mille ménages ainsi que des factures d’eau de 662.000 ménages, pour des montants respectifs de 15,5 milliards et 3 milliards de FCFA, soit un total de 18,5 milliards FCFA. Une enveloppe allouée à la diaspora à hauteur de 12,5 milliards de FCFA ainsi qu’un montant de 2 milliards FCFA pour la mise en œuvre d’opérations de sauvegarde du bétail. Sans oublier les pêcheurs artisanaux, les femmes transformatrices, mareyeurs et aquaculteurs, les secteurs de l’éducation, de la culture fera savoir le ministre des Finances et du budget.







Recettes ordinaires budgétaires : L'argentier national explique comment la Covid-19 a infecté le secteur







Répondant à une question de nos confrères de Lejecos, le ministre en charge du budget et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo est revenu sur l’impact de la pandémie sur les recettes Douanières, la collecte des ressources pour le trésor public... « La COVID-19 a eu un impact négatif sur les recettes ordinaires budgétaires ainsi que le fonctionnement de nos régies financières », reconnaitra-t-il dans les colonnes du journal de l’économie Sénégalaise.







Selon les comptes établis, le recouvrement ; « À la fin de l’année 2019, la collecte des ressources internes au profit du Trésor public a été exceptionnelle avec plus de 2 564 milliards de même que durant les premiers mois de 2020, mais le coronavirus a fortement ralenti cette bonne tendance. Globalement, les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et des Domaines pour le premier semestre de l’année 2020 s’établissent à près de 792 milliards pour un objectif de 815 milliards soit une moins-value de 23 milliards même s’il y a un glissement positif par rapport à 2019. Ces réalisations sont nettes des certificats de détaxe pour un montant cumulé de près de 20 milliards. »











Ensuite, il informera que « La survenance de la pandémie a forcément entrainé une contraction de l’offre et de la demande mondiales, par conséquent des importations, la chaîne logistique internationale a été impactée négativement. Il a fallu revoir l’objectif initial des recettes douanières. La Loi de Finances rectificative de juin a réajusté, à la baisse, l’objectif des recettes douanières de 26%. »







Malgré le contexte marqué par la pandémie de COVID-19, « La Direction générale des Douanes, pour amortir le choc, a mis en place un plan d’optimisation des recettes qui tourne autour de l’élargissement de l’assiette des droits et taxes sur les déclarations du secteur dit informel par un dédouanement aux valeurs, poids et espèces et non plus sur la base de forfaits ou barèmes par conteneur. »







Parmi les mesures retenues de redressement figure : « Le renforcement du suivi des paiements des moratoires et de la TVA suspendue ainsi que des créances douanières. De même, il y a eu le renforcement de la compétence des bureaux intérieurs avec le dédouanement de proximité, le déploiement du système informatique GAINDE intégral et sa généralisation à tous les régimes, notamment aux mises à la consommation, et la rationalisation des dépenses fiscales ou exonérations douanières. »







Abdoulaye Daouda Diallo : « La qualité de notre signature reste très bonne dans les marchés financiers »







Suite à la dégradation de sa note par l’agence de notation Moody’s, le 12 juin dernier, le Sénégal conserve-t-il toujours une bonne signature ?

Une interpellation à laquelle le ministre du budget Abdoulaye Daouda Diallo a répondu par l’affirmative.







Interrogé par le journal économique Lejecos, il a rassuré « Non, pas du tout. Notre pays est toujours considéré sur les marchés financiers régional et international des capitaux comme un émetteur étatique de référence qui a toujours respecté ses engagements financiers auprès de ses créanciers. L’agence Moody’s avait placé la note du Sénégal pour dégradation depuis juin, mais elle l’a maintenue à Ba3 avec une perspective négative. »







Le boss du ministère des finances et du budget d’expliquer : « Cette révision de la perspective fait suite notamment au déficit budgétaire qui va passer à 6,1% en raison des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages pour endiguer les effets de la pandémie de la Covid-19. La qualité de notre signature reste très bonne dans les marchés financiers. »







Entrée en vigueur de la monnaie ECO : Abdoulaye Daouda Diallo annonce des « Négociations » entre la France et la BCEAO







Annoncée en grande pompe comme la monnaie de l’indépendance, l’ECO qui ne fait pas encore l’unanimité, tarde à entrer en vigueur. Si les derniers évènements survenus, dont la Covid-19, n’ont pas facilité l’entrée en vigueur de la « Nouvelle monnaie.» Force est de reconnaitre que le processus devant mener à la validation reste encore long.







Selon les dires du ministre Sénégalais en charge des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, les négociations seraient en cours. « Dans le cadre de l’ECO au niveau de l’UEMOA, les travaux sont en cours pour la révision des accords de coopération entre les États membres et la France. Ils prendront en considération les principales décisions retenues par les deux parties, à savoir la sortie de la France dans le conseil d’administration de la BCEAO, le changement de dénomination du FCFA qui devient ECO. »







Il faudra aussi pour les pays concernés garantir « Le rapatriement des réserves logées à la Banque de France et la préservation de la garantie de convertibilité. Ce n’est qu’après ratification de ces accords que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur. »







Pour la monnaie unique, au niveau de la CEDEAO, « Les négociations se poursuivent notamment sur la date d’entrée en vigueur, compte tenu du respect des critères de convergence par les pays qui seront

nécessairement impactés par la pandémie de la Covid-19. »