Fonds Covid-19 : L’ancien ministre Mansour Faye inculpé et placé sous mandat de dépôt

L’ancien ministre Mansour Faye a débarqué au tribunal de Dakar ce lundi aux environs de 14h. Il faisait face à la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice (HCJ) dans le cadre de l'affaire des fonds Covid-19. L’ancien ministre et actuel maire de Saint-Louis a été placé sous mandat de dépôt après avoir été inculpé pour détournement de deniers publics d’un montant de 2 749 927 498 FCFA, selon un de ses avocats.



Il faut rappeler que la Cour des comptes a mené une enquête au ministère du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale, que dirigeait Mansour Faye. S’en est suivie une exploitation du rapport de la Cour, qui a fait apparaître un surplus global facturé pour les achats de riz d’un montant de 2 749 927 498 FCFA.



Entendu par les enquêteurs, « le Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère a précisé que l’enveloppe allouée à leur département au titre de l’opération de l’aide alimentaire était fixée à 69 milliards de FCFA », avait fait apparaître la résolution de l’Assemblée nationale lors de la mise en inculpation de l’ancien ministre. Le DAGE avait même ajouté « qu’une partie de cette enveloppe, soit 59 milliards de FCFA, était logée à la Direction générale du Budget du Ministre en charge des Finances. Ce montant de 59 milliards de FCFA était géré par le coordonnateur dudit ministère et soutient n’avoir eu accès qu’au reliquat de 10 milliards logé dans le compte de dépôt intitulé MDCEST FORCE COVID-19 ouvert dans les livres du payeur général au nom du Ministère du Développement communautaire et de l’Équité sociale et territoriale. »



Il a poursuivi en informant que « c’est le gestionnaire qui effectuait les paiements sur la base des pièces justificatives transmises par son Ministre de tutelle, Amadou Mansour FAYE, à son collègue des Finances et du Budget. »