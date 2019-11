Focus sur Mohamed Diaby : Franco-Malien, double champion du monde de savate boxe française et de kick-boxing

À 35 ans, le Franco-Malien, Mohamed Diaby a fini de graver son nom au panthéon des boxeurs. Précisément dans les catégories de la savate boxe Française et du Kick-Boxing. Passionné de sport, le jeune homme qui a très tôt fréquenté les salles de boxe, vers ses 11 ans, fera très rapidement ses preuves sur les rings.



En effet, il n’avait que 18 ans lorsqu’il décrochera le titre de champion de France espoir. Un premier grand coup dans une longue carrière couronnée de succès : Deux fois champion du monde en savate boxe Française, champion du monde de Kick Boxing, plusieurs fois champion de France…



Une belle réussite pour le fondateur du groupe événementiel sportif, Diabing Sports Consulting. Pour Mohamed, au-delà du fait de porter haut les couleurs Maliennes sur la scène internationale, il y’a également une mission d’éducation et de promotion de la discipline qu’ils se sont fixé. À travers Diabing Sports Consulting, ce formateur et éducateur physique formé à l’Institut National du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP.), accorde une place importante à l’encadrement de la jeunesse Africaine.