Fleuve Sénégal/Matam : Le pont du village de Dembancané a cédé face à la montée des eaux

Le village de Dembancané dans le département de Kanel, région de Matam fait face à la montée des eaux du Fleuve Sénégal. Le pont qui relie la commune de Dembancané a cédé, ce jour. Sur les images partagées par Alioune Tine sur sa page X (ex Twitter), on voit les populations riveraines interpeller les autorités compétentes sur la situation actuelle. "Les inondations et les catastrophes naturelles sont des problèmes qui appellent la solidarité nationale, régionale et internationale. On n'aime pas en parler, pourtant les habitants ont des problèmes existentiels basiques", a écrit le patron d'AfricaJom Center.

"On n’a pas attendu l’État dans ce village. Nous avions tout construit : Grande Mosquée en 1947, École 1 en 1956, Poste en 1974, Marché moderne et Collège en 2003, École 2 en 2004, Château d’eau en 2007, Monument du Vivre Ensemble en 2008, Mairie en 2009, Lycée, Medersa, la liste est loin d’être exhaustive et aujourd’hui tout s’écroule", a réagi un internaute en commentaire.

"Après ce sera encore nous, émigrés qui construirons à nouveau tout. À quand la présence de l’État? Quand est-ce que nous serions considérés comme citoyens? comme Sénégalais ? C’est valable à Waoundé, à Diawara, Moudéry, Bakel,Yaféra, Ballou, Hadoubéré, partout dans ces zones. Eh bien, nous ne sommes pas des Sénégalais uniquement pendant la campagne électorale, nous sommes des Sénégalais à part entière et nous devrons être considérés comme tels. Cri de cœur à nos autorités. Au secours SVP! Au secours!", a martelé cet internaute, en réaction à la vidéo d'alerte postée, ce mardi 15 octobre sur la page X d'Alioune Tine.