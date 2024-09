Flambée des prix : ce que propose la coopérative de Sicap Liberté pour abréger la souffrance des citoyens

Pour faire face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, la commune de Sicap Liberté a mis en place ce samedi une coopérative de consommation. Ladite coopérative entre dans le cadre du Programme pour la valorisation de l’entreprise verte et sociale financé par l’agence de coopération italienne.



L’objectif de ces coopératives est de financer des organisations agricoles dans les régions pour racheter leurs produits finis afin de pouvoir les revendre à des coûts abordables aux Sénégalais.



Ce sont généralement les produits locaux qui sont favorisés, selon Mborika Ndiaye, la présidente de la coopérative de Sicap Liberté : « Cette coopérative nous permettra non seulement d’avoir des denrées de première nécessité à moindre coût, mais aussi d’avoir de la qualité et surtout de permettre aux jeunes de se former et de trouver de l’emploi ».



Cette flambée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité a exigé une réorganisation des consommateurs qui doivent se rapprocher des producteurs afin de permettre aux citoyens d’avoir accès à ces produits au coût raisonnable.