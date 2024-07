Fisc: Le Groupe SUMMA dans le noir!

Les procédures en référé intentées par Summa Turizm et Summa construction Sénégal contre l'administration fiscale, suite à des redressements, n'avaient pas abouti, révélait Libération qui revient dans sa parution de ce mercredi sur cette affaire de redevance. En effet, un pas de plus a été franchi dans le bras de fer qui oppose le Fisc aux deux entités du groupe turc Summa, constructeur de plusieurs grands projets comme l'Aibd, le stade Abdoulaye Wade, Dakar Arena etc.







Selon les informations de Libé, à la suite d'une décision de justice, le Fisc vient de saisir des camions, des engins, des centrales trydrauliques, et mécaniques SUMMA des chargeurs, des bulldozers, des grues... pour le recouvrement de 23.852.807.947 Fcfa dont Summa Turizm serait redevable à titre de liquidation de la retenue Revenus des valeurs mobilières (Rvm) pour l'exercice 2014 mais aussi l'Impôts sur les sociétés (Is) et des pénalités sur lesdits impôts suite à une notification de redressement.







Le confrère d’ajouter que les biens ont été saisis au siège de Summa construction, à Diamniadio. Cette dernière, qui continue de prétendre qu'elle est différente de Summa Turizm, bien qu'appartenant au même groupe, a déposé devant le tribunal une assignation en distraction d'objets saisis.