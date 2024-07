Financement des risques climatiques et de catastrophes : Le ministère des Finances dégage ses objectifs

Les nouvelles autorités du pays s’inscrivent dans la dynamique continue de créer un espace de rencontres et d’échanges entre l’Etat et les différentes parties prenantes sur des questions d’intérêt national pour une transformation systémique du Sénégal. C’est à ce titre que l’atelier sur le financement des risques climatiques et de catastrophes au Sénégal a été initié pour réfléchir et trouver des solutions durables à ces périls qui gangrènent l'économie nationale avec son lot de conséquences directes sur le PIB.





Ainsi, venu représenter le ministre des Finances, Alioune Ndiaye, conseiller technique du ministre est revenu sur les objectifs de la rencontre qui réunit pendant deux jours experts et techniciens : « présenter les conclusions du diagnostic sur le financement des risques climatiques et de catastrophes au Sénégal et les options stratégiques permettant d’améliorer la résilience financière du pays ; Lancer les discussions sur la stratégie nationale de financement des risques climatiques et de catastrophes ; Lancer le processus national d’adhésion au Global Shield » énumère-t-il.